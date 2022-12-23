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GT: конфликт на Украине может стать ещё более жёстким и интенсивным из-за США

Силовые структуры

Мирные переговоры по украинскому вопросу отложены на неопределённый срок из-за решения американских властей о выделении новой финансовой и военной помощи киевскому режиму, сообщает Global Times.

GT: конфликт на Украине может стать ещё более жёстким и интенсивным из-за США

По информации китайского издания, официальные лица США путём поставок оружия для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ) намерены сохранить миропорядок, где доминирующая роль отведена Вашингтону.

"Конфликт может стать ещё более жёстким и интенсивным, ведь Штаты не прекращают участвовать в нём", — сказано в статье.

Как подчёркивается в публикации, визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и его речь перед конгрессменами сигнализируют о том, что Киев не планирует останавливать конфронтацию.

В редакции газеты убеждены: в ближайшее время мирные переговоры между РФ и Украиной проводиться не будут, ведь единого взгляда на урегулирование конфликтной ситуации пока нет. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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