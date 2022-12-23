Марочко заявил, что ВС РФ ведут маневренную оборону в районе Сватово

Российская армия ведёт активные боевые действия в зоне СВО на Украине, атакуя позиции противника по всей линии фронта. Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ ведут маневренную оборону в районе населённого пункта Сватово. Об этом эксперт заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, военные армии России выполнили колоссальную работу, чтобы закрепиться на рубежах. Грамотные действия командования оказали положительное влияние на проведение спецоперации.

Ранее офицер проинформировал, что Вооружённые силы Украины перебросили инженерные подразделения на Краснолиманское направление.