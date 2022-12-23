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Военный психолог Захаров: состояние ВСУ в Артёмовске оставляет желать лучшего

Силовые структуры

По мнению военного психолога Алексея Захарова, состояние ВСУ в Артёмовске говорит о том, что они морально не готовы к должной обороне города.

Военный психолог Захаров: состояние ВСУ в Артёмовске оставляет желать лучшего

Эксперт отметил, что ВСУ прекрасно понимают, насколько сложная перед ними стоит задача, и из-за этого они чувствуют себя угнетёнными. Психолог напомнил, что держать оборону, отражая наступление противника, в принципе очень трудно.

"Будет все зависеть от того, насколько оборона хорошо обустроена в инженерном плане, насколько надежны укрепления, насколько они способны сохранить жизни военнослужащим", — пояснил Захарова в разговоре с изданием "Силовой блок".

Психолог отметил, что самая большая ответственность в данном случае ложится на подразделения ВСУ, которые будут находиться в обороне Артёмовска. Однако, по его мнению, украинское командование не станет жертвовать ради этого своими лучшими формированиями.

"Говорить о том, что там монолитная армия и монолитные части, которые сплочены и будут действовать безотказно, не приходится", — добавил Захаров.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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