Алкснис: За пожарами в России стоит украинская агентура

К произошедшим в последний месяц пожарам в ТЦ и ряде других объектов в РФ могут быть причастны диверсанты из Украины, легализованные, как беженцы.

Об этом сообщил экс-депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис.

"На территории России находятся, по-моему, два миллиона граждан Украины. Судя по тем же сюжетам в блогах и интернете, когда люди, приехавшие, живущие здесь, из Украины тоже оказывают помощь финансовую ВСУ, провокационные выступления в видеороликах… Это враги, настоящие враги России, но которые за каким-то чёртом приехали в Россию и здесь живут", — в эфире интернет-канала "Сталинград" отметил полковник.

По его словам, все мы славяне на одно лицо. Устроится такой в крупнейший ТРЦ провести ремонт, включил сварочный аппарат, а через несколько часов там это всё полыхнуло, подчеркивает Алкснис.

"Убеждён, что таких людей у нас очень много", — подытожил эксперт.