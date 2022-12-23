Вооружённые силы Украины (ВСУ) били по гостинице Донецка, где находился экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, 155-миллиметровыми снарядами Excalibur. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.
По его словам, Excalibur является высокоточным боеприпасом, который применяется исключительно по целям.
"Со слов очевидцев и по звуку прилётов снарядов (а они имели характер звука реактивного), я сразу сказал, что били по гостинице снарядами 155 мм Excalibur", — подчеркнул Руденко.
Ранее Рогозин подтвердил информацию о своём ранении, полученном при ударе ВСУ по одной из гостиниц в Донецке. Экс-руководитель "Роскосмоса" убеждён: кто-то "слил" украинским боевикам данные о его местонахождении, ведь комплекс, в котором он находился вместе с военными специалистами, не обстреливали на протяжении восьми лет.
"Произошло несколько высокоточных попаданий", — прокомментировал Рогозин.
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