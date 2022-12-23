Евсеев заявил, что ВС РФ формируют мощную армию для прорыва и победы над ВСУ в 2023 году

В ходе спецоперации Россия совершит глубокий танковый прорыв и перережет коммуникации на Украине. ВСУ придётся произвести переброску войск. Об этом заявил эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием "Украина.ру".

Усилив танковую авиацию, наступательные возможности ВС РФ будут увеличены. При танковом прорыве Украине придётся перебрасывать силы на данное направление и ослабить фронт, который сейчас ВСУ держат на пределе.

Евсеев отметил, что это будет сильным ударом армии России.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ пришли в движение в районе Сватово — Кременная.