В ходе спецоперации Россия совершит глубокий танковый прорыв и перережет коммуникации на Украине. ВСУ придётся произвести переброску войск. Об этом заявил эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием "Украина.ру".
Усилив танковую авиацию, наступательные возможности ВС РФ будут увеличены. При танковом прорыве Украине придётся перебрасывать силы на данное направление и ослабить фронт, который сейчас ВСУ держат на пределе.
Евсеев отметил, что это будет сильным ударом армии России.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ пришли в движение в районе Сватово — Кременная.
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