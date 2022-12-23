Командир "Ахмата" заявил об осознании Киевом потери Артёмовска

Киевский режим понимает, что Артёмовск потерян, и город придётся сдать, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, в районе Артёмовска продолжаются ожесточённые бои, в которых побеждает российская армия. Руководство ВСУ готовится к сдаче города, а Киев готовит Запад и украинцев к этому неприятному событию.

"Потихоньку они начинают сдавать населённые пункты, которыми хвастались ранее", — заявил Алаудинов в эфире "России 1".

Он отметил, что Вооружённые силы Украины стоят "на грани полного краха", а армии РФ помогает зима.