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Командир "Ахмата" заявил об осознании Киевом потери Артёмовска

Силовые структуры

Киевский режим понимает, что Артёмовск потерян, и город придётся сдать, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, в районе Артёмовска продолжаются ожесточённые бои, в которых побеждает российская армия. Руководство ВСУ готовится к сдаче города, а Киев готовит Запад и украинцев к этому неприятному событию.

"Потихоньку они начинают сдавать населённые пункты, которыми хвастались ранее", — заявил Алаудинов в эфире "России 1".

Он отметил, что Вооружённые силы Украины стоят "на грани полного краха", а армии РФ помогает зима.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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