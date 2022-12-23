Лидеры Запада должны однозначно признать поражение России достижимой и желательной целью. Об этом написал в своей статье на сайте Атлантического совета министр обороны Украины Алексей Резников.
Он призвал западные страны отвергнуть попытки возродить политику прошлого и принять "жёсткие превентивные меры" в отношении России.
Украина ожидает в 2023 году новые крупные наступления РФ, в том числе на Киев и другие украинские города, отметил министр.
Он считает, что если Запад был ошеломлён в 2022 году, то на этот раз должен "сделать всё правильно".
Резников также заявил, что западные страны должны отвергнуть призывы России к мирным переговорам и признать, что "мир невозможен без поражения России".
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