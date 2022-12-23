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Министр обороны Украины Резников потребовал от Запада признать целью "поражение России"

Силовые структуры

Лидеры Запада должны однозначно признать поражение России достижимой и желательной целью. Об этом написал в своей статье на сайте Атлантического совета министр обороны Украины Алексей Резников.

Он призвал западные страны отвергнуть попытки возродить политику прошлого и принять "жёсткие превентивные меры" в отношении России.

Украина ожидает в 2023 году новые крупные наступления РФ, в том числе на Киев и другие украинские города, отметил министр.

Он считает, что если Запад был ошеломлён в 2022 году, то на этот раз должен "сделать всё правильно".

Резников также заявил, что западные страны должны отвергнуть призывы России к мирным переговорам и признать, что "мир невозможен без поражения России".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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