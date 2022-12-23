Рогозин сказал, что Украина ответит за его товарищей

Бывший руководитель госкомпании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что украинские власти понесут ответственность за убийства его друзей.

Он отметил: Служба безопасности Украины признала, что киевские власти обстреляли гостиницу в Донецке. Вместе с этим Рогозин обвинил чиновников в цинизме. Политик напомнил, что взрыв на Крымском мосту произошёл седьмого октября. По словам экс-главы госкорпорации, злоумышленники пытались уничтожить его в день рождения.

"Выслеживают, ведут охоту. Но я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят", — заключил Рогозин.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что при обстреле гостиницы, в которой находился Рогозин, погибли два человека.