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Рогозин сказал, что Украина ответит за его товарищей

Силовые структуры

Бывший руководитель госкомпании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что украинские власти понесут ответственность за убийства его друзей.

Он отметил: Служба безопасности Украины признала, что киевские власти обстреляли гостиницу в Донецке. Вместе с этим Рогозин обвинил чиновников в цинизме. Политик напомнил, что взрыв на Крымском мосту произошёл седьмого октября. По словам экс-главы госкорпорации, злоумышленники пытались уничтожить его в день рождения.

"Выслеживают, ведут охоту. Но я хочу сказать, что в долгу не останусь. За товарищей моих они ответят", — заключил Рогозин.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что при обстреле гостиницы, в которой находился Рогозин, погибли два человека.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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