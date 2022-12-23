Столица Украины постепенно возвращается в средневековье.
Теперь в Киеве прекращена работа наземного электротранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Все троллейбусы и трамваи будут заменены на автобусы (846 автобусов по 98 маршрутам). Киевский градоначальник Виталий Кличко также сообщил, что метрополитен в украинской столице пока ещё работает (50 станций из 52).
Также сообщают о взрывах в районе Херсона, Каховки, Курахово и Артёмовска. В Курахово поражена местная ТЭС (находится под временной оккупацией ВСУ).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.