В Киеве дефицит электричества: уже прекращена работа наземного электротранспорта

Столица Украины постепенно возвращается в средневековье.

Теперь в Киеве прекращена работа наземного электротранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Все троллейбусы и трамваи будут заменены на автобусы (846 автобусов по 98 маршрутам). Киевский градоначальник Виталий Кличко также сообщил, что метрополитен в украинской столице пока ещё работает (50 станций из 52).

Также сообщают о взрывах в районе Херсона, Каховки, Курахово и Артёмовска. В Курахово поражена местная ТЭС (находится под временной оккупацией ВСУ).