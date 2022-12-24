Александр Перенджиев оценил возможности восстановления Украины после ударов ВС РФ

В Сети были опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, что Украина почти полностью обесточена. В материале показали сокращение энергоснабжения Киева с января текущего года. Кадры разместил британский телеканал Sky News.

Член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Pravda.Ru рассказал, есть ли вероятность полного "отключения" Украины, а также участия ВС РФ в её восстановлении.

Он отметил, что впереди неизбежны новые удары ВС РФ. Российские войска добьются уничтожения энергетической инфраструктуры, что приведёт к полному "отключению" страны. Тогда Украина будет лишена любой жизнедеятельности и станет "мёртвой". В этом случае она "просто перейдёт на сельский вид — дровишки", сказал эксперт. При выводе из строя энергетической структуры государства оно не будет способно осуществлять какие-либо действия, и защищать будет нечего.

"Потому что за ними стоит территория, которая уже не функционирует. А зачем вообще за неё воевать? И, сами понимаете, обеспечение здесь тоже сложно будет создавать любое. То есть идёт обесценивание самого государства. Там, где идет обесценивание энергетической инфраструктуры, страна сама обесценивается как таковая. И вот, мне кажется, этого не понимает руководство Украины или понимает, но просто под нажимом внешних кураторов продолжает дальше вести свою страну к гибели. Как говорится, мы им мешать не будем идти к этому, но мы будем стоять на своем и защищать свои интересы", — сказал Перенджиев.

РФ сможет помочь в восстановлении Украины при условии, что она откажется от агрессивной политики в отношении нашей страны, а также запретит любую антироссийскую идеологию.