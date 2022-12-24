Российская армия продолжает боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах русских войск.
Стало известно, что ВС РФ уничтожили целое подразделение Вооружённых сил Украины. Опубликованы кадры с места событий, напоминающие Первую мировую войну. Массированный огонь русской артиллерии поломал деревья и превратил их в пеньки.
Российские бойцы захватили укреплённые позиции врага, на которых лежат экипированные трупы с гранатомётами НАТО.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по Кураховской тепловой электростанции.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.