Куликовский: ВС РФ выбивают ВСУ со стратегически важного участка в районе Сватово — Кременная

На направлении Сватово — Кременная ЛНР армия России продолжает теснить ВСУ в районе балки Журавка — Макеевка. Подразделения 3-й мотострелковой дивизии ведут наступление. Об этом проинформировал автор Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.

Артиллеристы ВС РФ ведут непрерывный огонь по позициям украинских формирований. Противник несёт потери и не может предпринять действия для изменения ситуации. ВС РФ также отрабатывают по Макеевке, ведя действенный огонь из стрелкового оружия.

Военнослужащие утверждают, что в балке слышна польская речь. Здесь работают иностранные наёмники ВСУ.

Ранее капитан I ранга Владимир Гундаров заявил о подготовке войск ВС РФ к прямому столкновению с ВС НАТО.