На направлении Сватово — Кременная ЛНР армия России продолжает теснить ВСУ в районе балки Журавка — Макеевка. Подразделения 3-й мотострелковой дивизии ведут наступление. Об этом проинформировал автор Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.
Артиллеристы ВС РФ ведут непрерывный огонь по позициям украинских формирований. Противник несёт потери и не может предпринять действия для изменения ситуации. ВС РФ также отрабатывают по Макеевке, ведя действенный огонь из стрелкового оружия.
Военнослужащие утверждают, что в балке слышна польская речь. Здесь работают иностранные наёмники ВСУ.
Ранее капитан I ранга Владимир Гундаров заявил о подготовке войск ВС РФ к прямому столкновению с ВС НАТО.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.