Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко проинформировал о том, что на Лисичанском направлении серьёзно активизировались диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.
"Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов", — отметил он.
По словам майора, ситуация на этом участке фронта остаётся напряжённой, но российские военные активно продолжают уничтожать позиции украинских неонацистов.
Ранее сообщалось, что на направлении Сватово — Кременная ЛНР армия России продолжает теснить ВСУ в районе балки Журавка — Макеевка. Подразделения 3-й мотострелковой дивизии ведут наступление.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.