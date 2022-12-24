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Филипоненко: на Лисичанском направлении активизировались ДРГ ВСУ

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко проинформировал о том, что на Лисичанском направлении серьёзно активизировались диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.

"Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов", — отметил он.

По словам майора, ситуация на этом участке фронта остаётся напряжённой, но российские военные активно продолжают уничтожать позиции украинских неонацистов.

Ранее сообщалось, что на направлении Сватово — Кременная ЛНР армия России продолжает теснить ВСУ в районе балки Журавка — Макеевка. Подразделения 3-й мотострелковой дивизии ведут наступление.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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