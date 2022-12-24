NYT: в разведке ВСУ Буданов назвал целью нахождения ВС РФ в Белоруссии обманные операции

О подготовке наступления российских войск с территории Белоруссии на северные районы Украины говорится уже несколько недель. Ажиотаж вызван активностью ВС РФ и встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске. Однако начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что наступления не будет, а войска армии России находятся на территории Белоруссии с целью оттянуть дополнительные подразделения ВСУ из Донбасса.

Глава ГУР заявил, что активность войск ВС РФ связана с "обманными операциями", которыми хотят запутать командование ВСУ. На это указывает тот факт, что в штурмовом порядке не стоит ни одно подразделение российской армии, а в учебных лагерях Белоруссии находятся лишь мобилизованные, говорит Буданов в интервью для The New York Times.

Кроме того, по его мнению, атаковать территорию Украины с Белоруссии ВС РФ не смогут по причине нехватки исправной бронированной техники. Про нехватку ракет у России украинское командование также неоднократно заявляло, однако массированные удары по энергоструктуре Украины продолжаются.