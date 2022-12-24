Губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал о том, что украинские националисты в очередной раз подвергли обстрелу территорию региона.
"Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилёта. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения", — написал он Telegram-канале.
По словам руководителя региона, населённый пункт частично обесточен, сотрудники аварийных служб приступили к устранению последствий обстрела.
Ранее боевики ВСУ нанесли удары по Курской и Белгородской областям.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.