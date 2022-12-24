Арестович пригрозил России после удара по Херсону: Ответят нам сотнями своих военных

Алексей Арестович заверил, что российские военные ответят за атаки на Херсон.

Советник офиса Владимира Зеленского опубликовал статистику по погибшим и раненым.

"В результате удара по Херсону сегодня утром погибли 7 человек, 58 — ранены, из них 18 — в тяжелом состоянии. По данным Херсонской ОВА", — написал Арестович в своём микроблоге.

Украинский военный аналитик уверен, что "били по гражданским".

"Ответят нам сотнями своих военных", — пригрозил Арестович.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заверил, что Украина в состоянии своим оружием ударить по Москве.