Алексей Арестович заверил, что российские военные ответят за атаки на Херсон.
Советник офиса Владимира Зеленского опубликовал статистику по погибшим и раненым.
"В результате удара по Херсону сегодня утром погибли 7 человек, 58 — ранены, из них 18 — в тяжелом состоянии. По данным Херсонской ОВА", — написал Арестович в своём микроблоге.
Украинский военный аналитик уверен, что "били по гражданским".
"Ответят нам сотнями своих военных", — пригрозил Арестович.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заверил, что Украина в состоянии своим оружием ударить по Москве.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.