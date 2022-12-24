Вице-президент Еврокомиссии о Путине: его армия была развалена коррумпированными офицерами

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Владимир Путин сделал Россию полным изгоем на международной арене.

Тиммерманс считает, что военное противостояние с Украиной для ВС РФ уже проиграно.

Он уверен, что санкции больно ударили по РФ, а проведение СВО стоит немалых средств.

"Путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами", — выразил своё мнение вице-президент Еврокомиссии.

Тиммерманс отметил, что президент России в состоянии повергать Украину в состояние хаоса ещё длительное время с помощью атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Он заверил, что Запад не сдастся, независимо от ситуации на поле боя.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска сказал, что "безумие" на Украине продлится до 2025 года.