Марочко: Киев перебрасывает дополнительные силы в Сватово из-за высоких потерь

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные силы в Донбасс на Сватовское направление. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По словам офицера, отмечена переброска дополнительных сил и средств ВСУ в направлении Сватово.

Это связано с большими потерями украинских военнослужащих и неэффективностью их средств огневого поражения, заявил он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о гибели в ходе СВО гейм-дизайнера Владимира Ежова, который был одним из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R и прототипом персонажа Локи.