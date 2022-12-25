Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные силы в Донбасс на Сватовское направление. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
По словам офицера, отмечена переброска дополнительных сил и средств ВСУ в направлении Сватово.
Это связано с большими потерями украинских военнослужащих и неэффективностью их средств огневого поражения, заявил он в беседе с РИА Новости.
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