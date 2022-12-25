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Генштаб ВСУ: русская армия улучшила тактическое положение на Купянском направлении

Силовые структуры

Российские войска сосредоточивают усилия на наступлении на Артёмовском, Краснолиманском, и Авдеевском направлениях и улучшают тактическое положение на Купянском направлении.

Генштаб ВСУ: русская армия улучшила тактическое положение на Купянском направлении

Это было основным в свежей сводке генерального штаба Украины 25 декабря.

Армия России наступала в районах Лимана Первого, Стельмаховки, Новоселовского, Площанки, Червонопоповки, Яковлевки, Соледара, Артёмовского, Клеещевки, Курдюмовки, Северной, Красногоровки, Весёлой и Марьинки.

На Купянском направлении русские обстреливали украинские позиции из танков. На Лиманском направлении армия РФ обстреляла ВСУ в Макеевке, Площанке, Червонопоповке, Дибровы и Тёрнах.

За прошедшие сутки российская армия произвела пять ракетных и авиационных ударов, а также совершила свыше 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожил ГШ ВСУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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