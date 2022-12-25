Российские войска сосредоточивают усилия на наступлении на Артёмовском, Краснолиманском, и Авдеевском направлениях и улучшают тактическое положение на Купянском направлении.
Это было основным в свежей сводке генерального штаба Украины 25 декабря.
Армия России наступала в районах Лимана Первого, Стельмаховки, Новоселовского, Площанки, Червонопоповки, Яковлевки, Соледара, Артёмовского, Клеещевки, Курдюмовки, Северной, Красногоровки, Весёлой и Марьинки.
На Купянском направлении русские обстреливали украинские позиции из танков. На Лиманском направлении армия РФ обстреляла ВСУ в Макеевке, Площанке, Червонопоповке, Дибровы и Тёрнах.
За прошедшие сутки российская армия произвела пять ракетных и авиационных ударов, а также совершила свыше 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожил ГШ ВСУ.
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