Рогов заявил, что ВС РФ создают эшелонированную линию обороны в Запорожской области

Войска Вооружённых сил России укрепили оборону, создав несколько эшелонов в Запорожской области. Об этом проинформировал член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.

"Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами", — написал эксперт в своё Telegram-канале.

Данная защита призвана обеспечить безопасность мирных жителей. Также Рогов отметил, что ВС РФ завершают строительство оборонительных сооружений, возведение которых начали осенью из-за возможного наступления украинской армии.

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