Генерал Гурулёв заявил о способе формирования новых дивизий и бригад войск ВС РФ

Недавно министр обороны Сергей Шойгу озвучил планы по увеличению численности российской армии и формированию новых дивизий и полков. Однако скептики посчитали, что выполнить такие задачи помешает дефицит командных и инженерных кадров. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв заявил, что данную проблему можно решить, о чём он написал в своём Telegram-канале.

"Необходимо развернуть порядка 17 дивизий совершенно новых, где-то будет переформирование бригады в дивизию. Бригада — большой полк, один полк в дивизии есть, а так как в дивизии нормальной худо бедно шесть полков (четыре общевойсковых, один артиллерийский, один зенитно-ракетный, ещё море отдельных батальонов боевого, тылового, технического, медицинского обеспечения), если бригада включает в себя 3,5-4 тысячи человек, то дивизия 14-15 — тысяч человек", — пояснил он.

Гурулёв заявил, что дополнительные кадры найти можно. Для этого следует сокращать сроки обучения в военных училищах, разработать краткосрочные курсы для младших лейтенантов, обеспечить поступление техники в вузы в полном объёме.

Он отметил, что каждая общевойсковая армия должна быть обеспечена бригадой армейской авиации, то есть потребуются вертолёты и экипажи. Гурулёв заявил, что "работа анонсирована сумасшедшая".

Эксперт уверен, что все задачи будут выполнены быстро, поскольку иного варианта не остаётся, пока идёт спецоперация.