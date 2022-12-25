24 декабря ВСУ нанесли удар по Херсону, в результате чего погибло десять человек. 8 апреля армия Украины обстреляла железнодорожный район Краматорска. Происшествие унесло жизни 50 человек. Множество людей получили ранения. Военный корреспондент Борис Рожин отметил схожесть провокаций ВСУ.
"Большое число убитых и раненых. Очень похоже на повторение истории с обстрелом ВСУшниками вокзала в Краматорске, который был обстрелян ОТРК "Точка-У" с попытками потом обвинить Россию и палевом с серийными номерами ракеты в репортаже итальянского журналиста, после чего ту историю срочно замяли. Тут, видимо, дубль-2", — написал эксперт.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что обстрел Херсона является провокацией со стороны Киева.
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