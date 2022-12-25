Если США и прекратят помогать Украине, то лишь после 2023 года. Такое мнение высказал советник офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.
Он отметил, что США уже выделили Киеву бюджет на весь следующий год — 44 млрд долларов, из которых 24 млрд на военные цели.
"Может быть, они и кинут, конечно, но после 23-го. А за 23-й мы справимся, мне кажется. А если что, тогда будем воевать одними автоматами", — заявил представитель киевского режима.
Также он добавил, что Украина продолжит воевать и без американской помощи, так как есть ещё другие страны, кроме США, которые оказывают поддержку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ходе спецоперации на Украине ликвидирован Владимир Ежов с позывным "Fresh".