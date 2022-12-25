Иран ответил на угрозы Украины: "Вернём Киев в доиндустриальную эпоху"

В Иране ответили на призывы украинского националиста Михаила Подоляка уничтожать их заводы по производству ударных дронов.

Иран планирует увеличить поставки БПЛА и ракет в РФ, и этим нагло унижает институт международных санкций, заявил Офиса президента Украины. Однако Тегеран уверен, что киевские политики неадекватные.

"Подоляк хочет атаковать иранские заводы по производству БПЛА. Похоже, бред украинских властей вызван американским кокаином. Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернёт Киев в доиндустриальную эпоху, это не угроза, это предупреждение…" — написал близкий к службам безопасности страны журналист Реза Аббаси.

Днём ранее в Киеве заявили, что Иран, Белоруссия и КНДР будут нести совместную ответственность наряду с Москвой.