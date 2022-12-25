Российские войска наращивают свои силы не только в районе Авдеевки и Артёмовска (Бахмута), но и на Лиманском направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его мнению, ВС РФ планируют перейти в наступление в регионе.
"Украинские военнослужащие находятся под постоянным шквалом огня и проявляют массовый героизм", — указал он в эфире телемарафона.
До настоящего времени на Лиманском направлении российская армия продвинуться не пыталась, отметил Череватый.
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