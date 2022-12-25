В Госдуме заявили, что Киеву пора готовиться войти в состав России

Киеву пора начинать готовиться войти в состав Российской Федерации.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав РФ. Готов помочь с его составлением", — сказал парламентарий.

Он отметил, что "полная ахинея" киевской власти не имеет ничего общего с нынешней политической реальностью.

Ранее чиновники Украины были напуганы большим количеством захода российской техники со стороны России в направлении Мелитополя. Украинские СМИ отметили, что Мелитополь — это ключевой пункт для удержания РФ сухопутного коридора в Крым.