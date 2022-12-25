Снайпер разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР при помощи тепловизора обнаружил украинского боевика на одном из направлений. Солдат ВСУ вёл наблюдение за позициями российской армии в ночное время суток.
Однако снайпер НМ ДНР ликвидировал противника метким выстрелом. Об этом сообщили в Telegram-канале военного ведомства республики.
Ранее украинские боевики подтвердили колоссальные потери в ходе боевых действий на Артёмовском направлении.
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