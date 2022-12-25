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Снайпер разведки НМ ДНР ночью уничтожил боевика ВСУ метким выстрелом

Силовые структуры

Снайпер разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР при помощи тепловизора обнаружил украинского боевика на одном из направлений. Солдат ВСУ вёл наблюдение за позициями российской армии в ночное время суток. 

Однако снайпер НМ ДНР ликвидировал противника метким выстрелом. Об этом сообщили в Telegram-канале военного ведомства республики. 

Ранее украинские боевики подтвердили колоссальные потери в ходе боевых действий на Артёмовском направлении. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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