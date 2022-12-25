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Опубликованы кадры с кладбищем военных ВСУ в Тернопольской области Украины

Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации и Народная милиция ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника. В Тернопольской области Украины находится огромное кладбище, где похоронены военнослужащие ВСУ, погибшие в ходе боёв СВО.

Видеосвидетельства опубликовал военкор Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале. На кадрах видны могилы бойцов. Размер кладбища свидетельствует о крупных потерях бойцов Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком. Опубликованы кадры со места событий.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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