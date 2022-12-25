Вооружённые силы Российской Федерации и Народная милиция ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника. В Тернопольской области Украины находится огромное кладбище, где похоронены военнослужащие ВСУ, погибшие в ходе боёв СВО.
Видеосвидетельства опубликовал военкор Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале. На кадрах видны могилы бойцов. Размер кладбища свидетельствует о крупных потерях бойцов Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком. Опубликованы кадры со места событий.
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В ходе спецоперации на Украине ликвидирован Владимир Ежов с позывным "Fresh".