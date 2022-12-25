Российские войска увеличили интенсивность ударов на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщается в очередной сводке Генерального штаба ВСУ.
ВС РФ активно используют артиллерию и танки в регионе, под огнём за минувшие сутки оказались более 25 населённых пунктов.
В районе Артёмовска и Авдеевки российская армия атаковала противника около Спорного, Берестового, Яковлевки, Соледара и Опытного.
"Сохраняется угроза массированных ракетных ударов по Украине", — отмечается в сводке Генштаба ВСУ.
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