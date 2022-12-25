Генштаб ВСУ: армия России усилила удары у Красного Лимана и Купянска

Российские войска увеличили интенсивность ударов на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщается в очередной сводке Генерального штаба ВСУ.

ВС РФ активно используют артиллерию и танки в регионе, под огнём за минувшие сутки оказались более 25 населённых пунктов.

В районе Артёмовска и Авдеевки российская армия атаковала противника около Спорного, Берестового, Яковлевки, Соледара и Опытного.

"Сохраняется угроза массированных ракетных ударов по Украине", — отмечается в сводке Генштаба ВСУ.