Военспец Болтенков: новые ракеты для "Торнадо-С" превосходят пресловутые HIMARS

Боеприпасы для российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" превосходят по своим характеристикам "пресловутые" ракеты HIMARS. Об этом заявил военспец Дмитрий Болтенков.

В интервью "Известиям" он отметил, что снаряды для "Торнадо-С" способны поражать важные цели, до которых не в силах достать ствольная артиллерия.

"У них выше дальность стрельбы, мощнее боевая часть и больше вариантов ракет", — сказал Болтенков, сравнивая боеприпасы к российским РСЗО со снарядами HIMARS.

Эксперт призвал продолжать и дальше направлять такое техническое оборудование Вооружёнными силам РФ. Как пояснил специалист, даже в базовой версии снаряды для систем "Торнадо-С" могут преодолевать расстояние свыше 100 километров.

Ранее стало известно, что ракеты М31 для американских РСЗО HIMARS, используемые украинскими войсками, несовершенны, ведь в некоторых случаях у них не срабатывает боевая часть.