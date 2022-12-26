GT: Запад несправедливо обошёлся с РФ и готовит "следующую Украину" на Тайване

Многие жители Китая убеждены в том, что западные страны несправедливо обошлись с РФ на Украине и готовят аналогичный конфликт на Тайване. Об этом сообщает Global Times.

Как отмечает издание, ссылаясь на аналитиков, китайцы опасаются гипотетического кризиса и призывают поддерживать партнёрские отношения с Москвой. В материале сказано, что РФ и КНР продолжают сотрудничество в туристической, торгово-экономической и многих других сферах.

Кроме того, аналитики подчеркнули: граждане Китая стараются избегать западной пропаганды по украинскому конфликту, сохраняя нейтральную позицию.

"С самого начала кризиса США и западные государства говорили о Тайване как о следующей Украине. Многие китайцы почувствовали, что завтра страна может столкнуться с тем, что Запад делает с РФ сегодня", — рассказал китайский эксперт по международным отношениям Ван Ивэй.

По мнению аналитиков, несправедливое отношение западных стран к России состоит в том, что на фоне украинского конфликта они перешли к политике "безрассудных санкций". США и их партнёры готовы вводить ограничения против "любых государств, отказавшихся им подчиняться", резюмировали авторы статьи.