Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: в Китае ЗРК С-500 "Прометей" назвали самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире
Пентагон намерен поставить ВСУ комплекты JDAM: "Хитрое решение"
Гемпель: планы Киева по захвату Крыма обречены, это просто агрессивный трёп
Норин: зимой будет попытка крупного наступления ВС РФ на Украине с целью сломить линию фронта
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Минобороны РФ: при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе погибли трое военных
Врач Андреева: бананы, апельсины, картофель и брокколи помогают при похмелье
Марочко: наёмники из более чем 30 стран воюют на стороне Киева в Донбассе
Иммунолог Жемчугов: вода с горчицей и медицинские банки полезны при лечении гриппа

Марочко: Киев везёт оружие для ВСУ в Артёмовск на машинах с логотипами гуммиссии

Силовые структуры

Киев использует машины с логотипами международной гуманитарной миссии для поставок оружия и снарядов украинским военным, находящимся на Артёмовском направлении, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко: Киев везёт оружие для ВСУ в Артёмовск на машинах с логотипами гуммиссии

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) также получают таким способом средства связи и разведывательную технику.

Как пояснил офицер, в Артёмовск прибыли три гражданских автомобиля с иностранными номерами. Он добавил, что два джипа были наполнены устройствами для наблюдения, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), аккумуляторными батареями и генераторами.

"Грузовой автомобиль полностью загружен оружием и боеприпасами", — рассказал представитель Народной милиции в беседе РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что на стороне киевского режима на территории ДНР и ЛНР сражаются наёмные военнослужащие более чем из 30 государств мира.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ
Войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ
Последние материалы
Марочко: наёмники из более чем 30 стран воюют на стороне Киева в Донбассе
Иммунолог Жемчугов: вода с горчицей и медицинские банки полезны при лечении гриппа
"Сухой туман" избавляет от неприятного запаха в салоне авто
Военкоры РФ опровергают публикации Киева о якобы взятии ВСУ Кременной и Сватово
GT: Запад несправедливо обошёлся с РФ и готовит "следующую Украину" на Тайване
Права автомобилиста: борьба со шлагбаумами, проблема с гаражами и ОСАГО
Старые, редкие и недорогие машины из клипов Эминема: всё, как он любит
Дочь Ивана Урганта Эрика опубликовала пикантные снимки
Выращивание клубники на балконе, подоконнике и вертикальным способом на даче
Обозреватель Forbes Иддон: слабое место американских ЗРК Patriot — малая мобильность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников