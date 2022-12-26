Марочко: Киев везёт оружие для ВСУ в Артёмовск на машинах с логотипами гуммиссии

Киев использует машины с логотипами международной гуманитарной миссии для поставок оружия и снарядов украинским военным, находящимся на Артёмовском направлении, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) также получают таким способом средства связи и разведывательную технику.

Как пояснил офицер, в Артёмовск прибыли три гражданских автомобиля с иностранными номерами. Он добавил, что два джипа были наполнены устройствами для наблюдения, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), аккумуляторными батареями и генераторами.

"Грузовой автомобиль полностью загружен оружием и боеприпасами", — рассказал представитель Народной милиции в беседе РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что на стороне киевского режима на территории ДНР и ЛНР сражаются наёмные военнослужащие более чем из 30 государств мира.