Военный историк Евгений Норин выразил уверенность в том, что этой зимой будет попытка крупного наступления российских войск на Украине с целью сломить линию фронта. Об этом он рассказал в беседе с "Украиной.ру".
Эксперт также заявил, что результат этих действий спрогнозировать сложно. И неизвестно, чего удастся добиться.
"Возможно, будет новая попытка зайти в район Киева. Но это всё удел будущего", — предположил аналитик.
Он считает, что на данный момент России удалось пробить сухопутный мост в Крым, отбить Мариуполь и то, что осталось от Северодонецка и Лисичанска.
Но подводить какие-то итоги пока рано, заключил собеседник издания.
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