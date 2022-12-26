Норин: зимой будет попытка крупного наступления ВС РФ на Украине с целью сломить линию фронта

Военный историк Евгений Норин выразил уверенность в том, что этой зимой будет попытка крупного наступления российских войск на Украине с целью сломить линию фронта. Об этом он рассказал в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт также заявил, что результат этих действий спрогнозировать сложно. И неизвестно, чего удастся добиться.

"Возможно, будет новая попытка зайти в район Киева. Но это всё удел будущего", — предположил аналитик.

Он считает, что на данный момент России удалось пробить сухопутный мост в Крым, отбить Мариуполь и то, что осталось от Северодонецка и Лисичанска.

Но подводить какие-то итоги пока рано, заключил собеседник издания.