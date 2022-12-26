Кобылаш: в 2023 году начнутся поставки модернизированных стратегических ракетоносцев в строевые части

Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в 2023 году начнутся поставки модернизированных стратегических ракетоносцев в строевые части.

По его словам, Ту-95МСМ и Т2-22М3М начнут поступать в ВКС уже в следующем году. Кобылаш заявил. Что глубокая модернизация боевых самолётов продолжается до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М

"Также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части", — сказал Кобылаш в интервью "Красной звезде".