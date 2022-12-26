Марочко рассказал об отношении солдат ВСУ к Залужному: считают чуть ли не бесом

Отношение к главнокомандующему вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному среди личного состава крайне негативное. Военные считают его чуть ли не бесом, так как он не обращает внимания на количество потерь.

Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT "Летучка".

Он заметил, что украинские военные сейчас пытаются через российскую сторону донести всему миру, что нужно что-то предпринимать.

Залужный добивается своих результатов, но какой ценой, добавил офицер.

"Никто не считается с потерями. По нашим подсчётам, там порядка 500 человек ежедневно ложится в районе населённого пункта Артёмовск", — заключил собеседник издания.