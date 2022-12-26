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Марочко рассказал об отношении солдат ВСУ к Залужному: считают чуть ли не бесом

Силовые структуры

Отношение к главнокомандующему вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному среди личного состава крайне негативное. Военные считают его чуть ли не бесом, так как он не обращает внимания на количество потерь.

Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT "Летучка".

Он заметил, что украинские военные сейчас пытаются через российскую сторону донести всему миру, что нужно что-то предпринимать.

Залужный добивается своих результатов, но какой ценой, добавил офицер.

"Никто не считается с потерями. По нашим подсчётам, там порядка 500 человек ежедневно ложится в районе населённого пункта Артёмовск", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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