FT: тактика Суровикина снизила шансы ВСУ на успешное наступление на Южном направлении

Командующий группировкой российской армии в зоне спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин существенно сократил шансы ВСУ перейти в эффективное наступление на Южном направлении. Об этом заявили британские аналитики.

Тактика генерала ВС РФ позволила укрепить линию фронта. Более того, Суровикин провёл успешную переброску войск из Херсона, отметили эксперты.

"Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом", — сообщается в материале Finanacial Times.

Однако некоторые военные аналитики по-прежнему считают прорыв ВСУ возможным.