Филипоненко: ВСУ в ЛНР за сутки потеряли 50 боевиков и четыре артустановки

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко проинформировал, что бойцы подразделений НМ ЛНР за минувшие сутки ликвидировали порядка 50 украинских неонацистов, а также ВСУ понесли потери в военной технике.

В частности, был уничтожен два танка, четыре артустановки, два БПЛА, один БТР и 18 единиц спецтехники.

Также Филипоненко сообщил, что противник подвёрг обстрелу населённый пункт Михайловка Перевальского района ЛНР. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что ежедневные потери убитыми вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута) составляют порядка 500 человек.