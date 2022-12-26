Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко проинформировал, что бойцы подразделений НМ ЛНР за минувшие сутки ликвидировали порядка 50 украинских неонацистов, а также ВСУ понесли потери в военной технике.
В частности, был уничтожен два танка, четыре артустановки, два БПЛА, один БТР и 18 единиц спецтехники.
Также Филипоненко сообщил, что противник подвёрг обстрелу населённый пункт Михайловка Перевальского района ЛНР. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что ежедневные потери убитыми вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (Бахмута) составляют порядка 500 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.