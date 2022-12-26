Заместитель комбата механизированного батальона украинской армии майор Иван Мартынов был уничтожен в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает агентство ANNA-NEWS.
Военнослужащий вооружённых сил Украины получил ранение у населенного пункта Невское 15 декабря и умер спустя двое суток в госпитале Днепропетровска.
Примечательно, что убитый в прошлом был офицером Советской армии, а в 1986-87 годах принимал участие в операциях в Анголе.
Мартынов вернулся в ряды ВСУ после начала спецоперации и занимал должность замкомандира механизированного батальона.
Ранее сообщалось о гибели под Артёмовском украинского гейм-дизайнера, одного из разработчиков компьютерной игры S. T.A.L.K.E.R.
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