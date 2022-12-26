В ГУР Украины Буданов не верит в способность России производить ракеты

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что промышленность РФ не способна покрыть дефицит высокоточного ракетного оружия. Начальник ГУР подсчитал количество ракет российских войск и пришёл к выводу, что их хватит на пару раз с интенсивностью в залпе по 70-75 единиц.

"Оставшегося (у России — Прим. ред.) количества ракет — если взять чисто математически их расчёты — хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе, они закончатся вообще. <…> Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках — это нереально", — говорит Буданов в интервью изданию LIGA. net.

О нехватке ракет на вооружении российской армии говорят с лета текущего года. Однако массированные удары по энергоструктуре Украины продолжаются, выводя из строя критически важные объекты страны.