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В ГУР Украины Буданов не верит в способность России производить ракеты

Силовые структуры

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что промышленность РФ не способна покрыть дефицит высокоточного ракетного оружия. Начальник ГУР подсчитал количество ракет российских войск и пришёл к выводу, что их хватит на пару раз с интенсивностью в залпе по 70-75 единиц.

В ГУР Украины Буданов не верит в способность России производить ракеты

"Оставшегося (у России — Прим. ред.) количества ракет — если взять чисто математически их расчёты — хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе, они закончатся вообще. <…> Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках — это нереально", — говорит Буданов в интервью изданию LIGA. net.

О нехватке ракет на вооружении российской армии говорят с лета текущего года. Однако массированные удары по энергоструктуре Украины продолжаются, выводя из строя критически важные объекты страны.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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