Полковник Гареев: ВС РФ готовятся к обороне из-за предстоящего наступления ВСУ на Крым

Киев подготавливает резервы для наступления на двух стратегических направлениях: в Донбассе и в районе Запорожья с выходом к Азовскому морю и границам Крыма. Об этом заявил полковник в отставке Шамиль Гареев.

"Помешать этому могут глубоко эшелонированная оборона и создание наступательного потенциала российской армии к северу от Украины в районе южных границ Белоруссии. Ввиду угрозы наступления Вооружённых сил РФ с этого плацдарма ВСУ вынуждены иметь там значительные группировки войск, чтобы держать ситуацию под контролем", — сообщил эксперт "Независимой газете".

Так как для ВСУ имеется угроза наступления ВС РФ, киевской армии приходится иметь там значительные группировки войск для удерживания ситуации под контролем.

Он также сообщил, что на Западной Украине идёт подготовка целого корпуса с четырьмя бригадами ВСУ: двух механизированных, штурмовой и аэромобильной. Данные силы планируют задействовать для наступления на Крым. ВС РФ ведут подготовку мобилизованных.

Гареев отметил, что в Запорожской области ВС РФ уже сформировали линию обороны в несколько эшелонов, о чём ранее сообщал Владимир Рогов.