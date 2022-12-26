МК: добравшаяся до РФ жительница Артёмовска заявила о происходящем "аде" в городе из-за ожесточённых боёв

ВСУ стянули большое количество формирований из польских, американских и грузинских наёмников в Артёмовск, где идут ожесточённые бои. Местная жительница Ольга, которая смогла вырваться из города и эвакуироваться в Россию, рассказала об увиденном в беседе с "МК".

Она отметила, что ВСУ методично уничтожали инфраструктуру, в городе процветало мародёрство.

"От Артёмовска до Донецка — 89 километров. Раньше в городе проживало около 70 тысяч человек. Сейчас осталось около 10 тысяч мирных жителей, в основном это старики, которым некуда, не на что и не к кому ехать. Украина считает их пророссийскими сепаратистами. Обе стороны взаимно не любят друг друга. Сейчас это старшее поколение горожан находится в настоящем аду", — поделилась Ольга.

Люди вынуждены пить дождевую воду и использовать снег. Имеются добровольцы, которые, рискуя жизнью, развозят ценную жидкость нуждающимся старикам, помогая им выжить. Возле подъездов жители создают самодельные печки для приготовления еды. В городе не осталось аптек, магазинов, врачей, больниц, пожарных.

"МЧС, "скорые", если и приезжают в редких случаях, то из соседних городов. Мёртвые люди лежат в домах и на улицах. Родственники пишут в местные группы и умоляют помочь раненым или похоронить погибших", — сообщает женщина.

Её поразило уважительное к ней отношение в РФ.

Ольга отметила, что страдает бессонницей из-за постоянных обстрелов. Сейчас женщина ищет жильё и собирается восстанавливать здоровье после пережитого.