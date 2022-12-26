Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всему фронту. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах русской армии.
В ходе продолжающихся боёв под Донецком бойцы 9-го полка Донецкой Народной Республики уничтожили позиции и минные заграждения Вооружённых сил Украины у Красногоровки.
"В результате удачного попадания сдетонировал минный шлагбаум из противотанковых мин, установленных противником," — докладывают военкоры.
Ранее Алексей Леонков заявил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ.
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ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.