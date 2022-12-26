Артиллеристы 9-го полка НМ ДНР уничтожили позиции и минные заграждения ВСУ у Красногоровки

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всему фронту. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах русской армии.

В ходе продолжающихся боёв под Донецком бойцы 9-го полка Донецкой Народной Республики уничтожили позиции и минные заграждения Вооружённых сил Украины у Красногоровки.

"В результате удачного попадания сдетонировал минный шлагбаум из противотанковых мин, установленных противником," — докладывают военкоры.

Ранее Алексей Леонков заявил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ.