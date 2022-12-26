Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Южно-донецком направлении за 24 часа свыше 40 солдат ВСУ.
По информации военного ведомства, позиции армии Украины находились а районе Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новосёлки в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа противника", — заключили в министерстве.
Ранее в МО России рассказали об ударах армии нашей страны по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников в ДНР.
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ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.