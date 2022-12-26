Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Южно-донецком направлении более 40 военных

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали на Южно-донецком направлении за 24 часа свыше 40 солдат ВСУ.

По информации военного ведомства, позиции армии Украины находились а районе Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новосёлки в Донецкой Народной Республике.

"Уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа противника", — заключили в министерстве.

Ранее в МО России рассказали об ударах армии нашей страны по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников в ДНР.