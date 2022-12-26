Внук Бандеры* заявил, что ВСУ нужно ввести войска в Москву

Украине нужно ввести войска в столицу Российской Федерации. В этом уверен Степан Бандера — внук главы Степана Бандеры*, который возглавляет "Организацию украинских националистов"**. Об этом он рассказал в эфире интернет-канала Ukrainian Media Network (UMN).

"Чтобы эти боевые действия завершились, необходимо дойти до Москвы", — сказал Бандера-младший.

Он подчеркнул, что столица РФ должна "пылать".

Степан Бандера-старший* возглавлял "Организацию украинских националистов"**. Он сформировал Украинскую повстанческую армию*** (УПА***) в 1942 году для военных действий против советских войск.

Ранее эксперт Алексей Леонков сообщил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ

*** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ