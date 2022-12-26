Политолог Сергей Марков считает, что в России предпочитают игнорировать новость об ударе ВСУ по авиабазе в Энгельсе.
Марков отметил, что удар ВСУ по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе на Украине встретили ликованием.
"А в России игнор этой новости. Ну ещё один удар ВСУ по аэродрому в России. Ну и что? Ничего нового. Новость не скрывают, а просто не обращают внимания", — написал политолог в своём микроблоге.
Ранее писатель Захар Прилепин написал, что украинцы вместо того, чтобы находиться в состоянии шока, "пляшут и бомбят центр России".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.