Марков об ударе ВСУ по авиабазе в Энгельсе: "Ну и что? Ничего нового"

Политолог Сергей Марков считает, что в России предпочитают игнорировать новость об ударе ВСУ по авиабазе в Энгельсе.

Марков отметил, что удар ВСУ по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе на Украине встретили ликованием.

"А в России игнор этой новости. Ну ещё один удар ВСУ по аэродрому в России. Ну и что? Ничего нового. Новость не скрывают, а просто не обращают внимания", — написал политолог в своём микроблоге.

Ранее писатель Захар Прилепин написал, что украинцы вместо того, чтобы находиться в состоянии шока, "пляшут и бомбят центр России".