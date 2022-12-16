Бойцы из группировки войск "Отважные" российской армии подбили несколько единиц военной техники вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе линии фронта, проходящей вдоль городов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.
По словам военных, большие скопления войск противник старается не накапливать, поскольку понимает, что они могут попасть под удар. Технику и личный состав ВСУ пытаются рассредоточить, однако эти передислокации ВС РФ замечает и уничтожает бронемашины врага.
Так сегодня поражены были боевая машина пехоты (БМП) и внедорожник украинских военных.
По технике ВСУ "Отважные" открыли огонь из артиллерийских орудий. Корректировался он с помощью беспилотника.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.