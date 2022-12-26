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Глава НАТО Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в альянс в 2023 году

Силовые структуры

Генсекретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг анонсировал расширение альянса в следующем году.

По словам руководителя объединения, ратификация Финляндии и Швеции закончится по плану. Также политик в разговоре с журналистами DPA подчеркнул, что турецкие власти не станут постоянно использовать право вето. Однако Столтенберг не раскрыл точную дату включения Хельсинки и Стокгольма в состав НАТО.

Ранее российский сенатор Константин Косачёв указал на серьёзность угрозы вступления Украины в альянс.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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