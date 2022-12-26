Генсекретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг анонсировал расширение альянса в следующем году.
По словам руководителя объединения, ратификация Финляндии и Швеции закончится по плану. Также политик в разговоре с журналистами DPA подчеркнул, что турецкие власти не станут постоянно использовать право вето. Однако Столтенберг не раскрыл точную дату включения Хельсинки и Стокгольма в состав НАТО.
Ранее российский сенатор Константин Косачёв указал на серьёзность угрозы вступления Украины в альянс.
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