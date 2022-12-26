Свитан: ракетные удары России по Украине прекратятся после атаки на "Энгельс"

Атака беспилотника на военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области была предназначена для вывода из строя вышки КДП. Если в ближайшее время ракетных ударов по Украине со стороны России не будет, то Киев выполнил свою задачу. Об этом заявил полковник ВСУ Роман Свитан.

"Это, скорее всего, повтор прилёта в начале месяца. Такой же беспилотник, типа Ту-141 "Стриж" с боекомплектом примерно 100-150 килограмм тротила", — указал он в эфире "Радио НВ".

Свитан подчеркнул, что российские ракеты Х-101 и Х-55 вылетали именно с этого военного аэродрома. Однако в случае поражения вышки ракетных атак по Украине не будет в ближайшее время, убеждён он.