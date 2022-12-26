Арестович: массированный удар России по Украине не состоялся из-за атаки на "Энгельс"

Сегодня, 26 декабря, Россия должна была нанести по Украине массированный удар. Однако он не состоялся из-за атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Десять самолётиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Поэтому и не состоялся удар, но он был готов на сегодня", — подчеркнул он в интервью с Марком Фейгиным*.

Ранее полковник ВСУ Роман Свитан отметил, что после атаки на российский военный аэродром ракетные удары по территории Украины могут прекратиться.

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